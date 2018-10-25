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«الأهلي» يوافق على خوض السوبر السعودي مع اتحاد جدة

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

متابعات - خالد الشرقاوي

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الخطيب

أعلن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى موافقة ناديه على خوض مباراة السوبر السعودى أمام اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

قال "الخطيب"، فى تصريحات لقناة النادي الأهلي، إن القلعة الحمراء لم تعترض على خوض السوبر السعودى كما تردد فى الآونة الأخيرة ولكن تم تحديد بعض الخطوط العريضة لإقامة اللقاء فيما يخص تنسيق المواعيد.

أضاف أنه تم التنسيق مع اتحاد الكرة بخصوص موعد مباراة السوبر السعودى ومراعاة مواعيد مباريات الأهلى فى الدورى الممتاز وهو ما حدث كما تم تحديد 3 مواعيد جديدة لإقامة مباراة العودة أمام الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية وسيتم التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون لاختيار الموعد المناسب .



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