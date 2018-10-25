» تفاصيل صفقة منظومات «إس-400» الروسية لتركيا

25 أكتوبر 2018 - 10:02 م

كشف مصدر عسكري دبلوماسي روسي بعضا من تفاصيل صفقة توريد منظومات "إس-400" الروسية لتركيا التي يتوقع تنفيذها في أكتوبر 2019.

وقال المصدر لوكالة "تاس" اليوم الخميس إن تركيا ستستلم بموجب الصفقة كتيبتين لـ"إس-400" تتضمنان 16 منصة إطلاق.

وأضاف المصدر أن قرابة 100 عسكري تركي سيبدؤون، في سبتمبر أو أكتوبر 2019، التدرب على استخدام "إس-400" المستوردة وصيانتها في موقع عسكري تابع لوزارة الدفاع الروسية بضواحي سان بطرسبورج، والذي سيدوم 5 أشهر، نظرا إلى التعقيد التقني لتلك المنظومات، وفق "روسيا اليوم".

وأكد المصدر أن "إس-400" المخصصة لتركيا سيتم تزويدها بأنظمة تحديد "العدو والصديق" الروسية الصنع ومتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما كان أحد مباعث القلق المعلنة من قبل الولايات المتحدة بشأن الاتفاق الروسي-التركي.

وبين المصدر أن الصفقة المبرمة مع أنقرة تمثل "عقد توريد بحت" ولا تتضمن بنودا متعلقة بمشاركة التكنولوجيا مع الجانب التركي أو إطلاق الإنتاج المرخص لمنظومات "إس-400" في مصانع تركية.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن الجيش التركي يختار الآن الكادر اللازم لاستخدام هذه المنظومات الصاروخية الروسية.