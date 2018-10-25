جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

25 أكتوبر 2018 - 10:00 م

أثار اللاعب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل بين متابعيه ومشجعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لتغريدة على “تويتر”، يوم الخميس، ثم حذفها على الفور.



وقام "صلاح" بنشر مقطع فيديو لهدفه الثاني في مرمى فريق "رد ستار" الصربي من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، وفاز بها ليفربول 0-4، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



إلا أن الجدل جاء بعد أن كتب صلاح رقم "17" في تغريدته، ما أثار الكثير من التكهنات، فقام بحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.



وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن التغريدة تعتبر لغزا حتى الآن، وذلك كون الرقم “17”، الذي أرفقه صلاح بالتغريدة لا يشير لأي إحصائية خاصة بالنجم المصري خلال مباراة “رد ستار” الصربي.

