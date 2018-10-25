أرسنال ينجو من فخ سبورتنج لشبونة في "يوروبا ليج"

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بالصور.. أرسنال يمطر شباك هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة

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نجا فريق أرسنال الإنجليزي، الخميس، من فخ مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
ويدين أرسنال، بالفضل في تحقيق الفوز، والثلاث نقاط إلى داني ويلبك، الذي أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 78.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز فورسكلا بولتافا الأوكراني، على مضيفه كارباغ اغدام، بطل أذربيجان بهدف نظيف سجله فلاديسلاف كولاش، في الدقيقة 48.
بذلك، يتصدر أرسنال، الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سبورتنغ لشبونة، وجاء فورسكلا بولتافا، ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا كارباغ اغدام، بلا رصيد من النقاط. 

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