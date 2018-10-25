ميلان الإيطالي يتلقى الهزيمة الأولى في "يوروبا ليج"

25 أكتوبر 2018 - 10:20 م

تلقى فريق آي سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



وخسر اي سي ميلان، من ضيفه ريال بيتيس الإسباني، بهدف لهدفين، في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.



جاءت ثنائية بيتيس عبر أنتونيو سانابريا، والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، في الدقيقتين 30 و54، بينما جاء هدف ميلان الوحيد عن طريق باتريك كوتروني، في الدقيقة 83.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب أولمبياكوس اليوناني، على مضيفه أف 91 ديديلانجي، بطل لوكسمبورغ بهدفين دون رد سجلهما فاسيليوس توروسيديس و كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقتين 66 و81.

