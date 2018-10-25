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الكويت يهزم القادسية في الكلاسيكو المحلي‎

الرياضة

الكويت والقادسية يطاردان العربي على صدارة الدوري
الكويت والقادسية يطاردان العربي على صدارة الدوري

المصريون ووكالات

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حقق فريق الكويت، يوم الخميس، فوزًا على غريمه التقليدي القادسية بهدف نظيف، في الكلاسيكو المحلي لكرة القدم، ضمن الجولة السابعة للدوري.
وبدأت المباراة سريعة من الطرفين، وشكل كل منهما خطورة كبيرة على الآخر، ونجح الكويت في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق فيصل زايد الحربي من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من زمن المباراة.
وبعد الهدف زادت الإثارة وشكل الفريقان خطورة كبيرة لكن انتهى الشوط الأول بنفس النتيجة بتقدم الكويت.
وفي الشوط الثاني، تراجع الكويت، وزادت خطورة القادسية إلا أنه فشل في اختراق دفاعات المنافسات.
وبهذه النتيجة، ارتقى الكويت للصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن السالمية، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز الثالث.
ويحمل فريق الكويت لقب آخر نسختين، ويعد القادسية الأكثر تتويجًا بإجمالي 17 لقبًا. 

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