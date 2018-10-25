» "الزراعة" تكشف: هذا هو حل أزمة "جنون الطماطم"

25 أكتوبر 2018 - 11:10 م

قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم سوف تحل خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه «خلال الأيام القادمة سوف تنزل العروة الجديدة وتحل مشكلة الطماطم».



وأكد «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «إل تي سي»، مساء الخميس، أنه لا علاقة بين ارتفاع أسعار الطماطم وأزمة الأسمدة المغشوشة، مشيرًا إلى أن الأسمدة التي يحصل عليها الفلاح من الجمعيات معتمدة، ولاتوجد علاقة بين الأسمدة وأسعار الطماطم.

