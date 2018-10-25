» ترامب يتعهد بتحريك الجيش إذا حدث هذا الأمر

25 أكتوبر 2018 - 11:20 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحرك جيشها لحماية حدودها، في حال واصل المهاجرون من أمريكا الوسطى تدفقهم إلى الحدود مع المكسيك.

