  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:21 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرار الأهلي

خاشقجي

هذا ما فعلته مديرة "CIA" بشأن قضية "خاشقجي"

محمود الخطيب

الأهلي يرحب بخوض لقاء السوبر المصري السعودي

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

صلاح

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

عثمان أى فرح

بالفيديو.. «الجزيرة» تذيع تقريرًا يهاجم قطر

أرشيفية

الفول وجبة المصريين الأولى.. هل يحرمهم الغلاء منه؟

وزير الشئون الإسلامية

السعودية تخصص خطبة الجمعة للدفاع عن«ولاة الأمر»

نقابة الأطباء

تعديلات «مزاولة مهنة الطب» تغضب «الأطباء»

عماد الدين أديب

لهذه الأسباب.. 2019 أسوأ عام على العرب

ترامب يتعهد بتحريك الجيش إذا حدث هذا الأمر

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يكشف مفاجأة جديدة عن فيديو قتل خاشقجي

#

ترامب: واشنطن ستعاقب نفسها إذا فعلت هذا الأمر

#

من يمتلك هذا الأمر الهام سينتصر في الحرب العالمية القادمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحرك جيشها لحماية حدودها، في حال واصل المهاجرون من أمريكا الوسطى تدفقهم إلى الحدود مع المكسيك.
وكتب ترامب على حسابه في تويتر: "سنحرك جيشنا لهذه الحالة الطارئة وسنوقفهم"، في إشارة منه إلى المهاجرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» شيرين عبد الوهاب تلغي حفلاتها في أوروبا
» العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
» مغنية شهيرة تعتنق الإسلام.. وهذا ما قالته
» فيديو.. تسريب 22 دقيقة للحظات مقتل "خاشقجي"
» "الزراعة" تكشف: هذا هو حل أزمة "جنون الطماطم"
» وزير التعليم: هذا هو السبب الحقيقي لتغييرات قيادات الوزارة
» ترامب يتعهد بتحريك الجيش إذا حدث هذا الأمر
» أمريكا تكشف وجهة نجل "خاشقجي" بعد مغادرته السعودية
» من يعتقد حدوث تغيير في ولاية العهد«واهم»
» مصرع 18 والملك عبد الله يلغي زيارته للبحرين
» تفاصيل صفقة منظومات «إس-400» الروسية لتركيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة