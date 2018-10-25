  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:20 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرار الأهلي

خاشقجي

هذا ما فعلته مديرة "CIA" بشأن قضية "خاشقجي"

محمود الخطيب

الأهلي يرحب بخوض لقاء السوبر المصري السعودي

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

صلاح

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

عثمان أى فرح

بالفيديو.. «الجزيرة» تذيع تقريرًا يهاجم قطر

أرشيفية

الفول وجبة المصريين الأولى.. هل يحرمهم الغلاء منه؟

وزير الشئون الإسلامية

السعودية تخصص خطبة الجمعة للدفاع عن«ولاة الأمر»

نقابة الأطباء

تعديلات «مزاولة مهنة الطب» تغضب «الأطباء»

عماد الدين أديب

لهذه الأسباب.. 2019 أسوأ عام على العرب

بالفيديو..

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ميدو مهاجمًا الدولة: ليه "عكاشة" يظهر تانى وياخد المبلغ ده

#

عكاشة يدعو لزوجته حياة الدرديرى على الهواء

#

بالفيديو.. عكاشة يخرج لفاصل بسبب ألم في ظهره

#

"عكاشة" يحرج حياة الدرديري على الهواء لهذا السبب

انتابت الإعلامي توفيق عكاشة حالة من الانفعال، وذلك خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على فريق إعداد برنامجه بسبب تشغيل موسيقى في «الإير بيس».
وقال «عكاشة»، خلال تقديمه برنامجه: «اقفل يابني المزيكا اللي أنت مشغلها في ودني دي، هو انا ناقص، وقام برمي الإير بيس على الهواء».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» شيرين عبد الوهاب تلغي حفلاتها في أوروبا
» العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
» مغنية شهيرة تعتنق الإسلام.. وهذا ما قالته
» فيديو.. تسريب 22 دقيقة للحظات مقتل "خاشقجي"
» "الزراعة" تكشف: هذا هو حل أزمة "جنون الطماطم"
» وزير التعليم: هذا هو السبب الحقيقي لتغييرات قيادات الوزارة
» ترامب يتعهد بتحريك الجيش إذا حدث هذا الأمر
» أمريكا تكشف وجهة نجل "خاشقجي" بعد مغادرته السعودية
» من يعتقد حدوث تغيير في ولاية العهد«واهم»
» مصرع 18 والملك عبد الله يلغي زيارته للبحرين
» تفاصيل صفقة منظومات «إس-400» الروسية لتركيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة