توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

25 أكتوبر 2018 - 11:30 م

انتابت الإعلامي توفيق عكاشة حالة من الانفعال، وذلك خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على فريق إعداد برنامجه بسبب تشغيل موسيقى في «الإير بيس».

