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وزير التعليم: هذا هو السبب الحقيقي لتغييرات قيادات الوزارة

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم تغيير مهام قيادات الوزارة وفقًا للمتطلبات الجديدة، وتم اختيار سيدة لتولي منصب مدير التعليم الأساسي ورياض الأطفال لأنها صاحبة كفاءة عالية في هذا المجال.
وأوضح "شوقي"، مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم شريف عامر، أن القيادات التي تم استبعادها من الوزارة لم تكن قادرة على الأداء بالطريقة التي تناسب المنظومة الجديدة في تطوير التعليم.
وتابع: «أجرينا تعيين المناصب القيادية من خلال الإعلان عن الحاجة لمديرين وتقدم لها كل من له الحق في الترشح واخترنا الأفضل».
ولفت إلى أن التغيير في الوزارة لم يكن استجابة للفيديوهات الخاصة بتجاوزات بعض المدرسين ولكن بسبب وجود خطة من الوزارة لذلك.


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