» مغنية شهيرة تعتنق الإسلام.. وهذا ما قالته

أعلنت المغنية العالمية الشهيرة، الإيرلندية سينيد أوكونور، مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".



ووضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط إفعل" ( Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab).