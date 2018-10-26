نيجيريا.. فقدان الاتصال بـ20 شخص نتيجة غرق قاربهم

26 أكتوبر 2018 - 12:20 ص

فُقد الاتصال بـ20 شخصا نتيجة غرق قارب ركاب كانوا على متنها، على نهر، وسط نيجيريا.



وقال ياكوب أيرنيي، أحد مسؤولي إقليم بنوى، وسط نيجيريا، في تصريحات صحفية، إن قارب ركاب غرق في نهر "بوكورو"، وفُقد الاتصال بـ20 شخصا كانوا على متنه.



وشدد أيريني، على ضرورة اتخاذ السلطات تدابير لمنع تكرار حوادث غرق القوارب التي باتت مشكلة كبيرة في المنطقة.

