الأردن.. إغلاق طرق البحر الميت الجمعة

26 أكتوبر 2018 - 12:40 ص

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الخميس، أنه سيغلق صباح الجمعة، الطرق المؤدية، لمكان البحث والإنقاذ عن مفقودي السيول بمنطقة البحر الميت، غربي البلاد.



وقال الأمن العام في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه: "استمراراً لعمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحر الميت، فإنه سيتم في الساعة السابعة من صباح غد (4: 00 ت.غ) إغلاق الطرق المؤدية لمكان عمليات البحث والإنقاذ بالاتجاهين".



واستدرك: "سيتم قطع طريق الزارة من مثلث البانوراما بعد منطقة الفنادق باتجاه الجنوب، إضافة إلى قطع السير القادم من محافظة الكرك - جسر الموجب السفلي باتجاه البحر الميت ولإشعار آخر".



وأهابت المديرية الأمن العام بالمواطنين تجنب تلك الطرق واعتماد الطرق البديلة والامتثال لتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق لدلالتهم حرصاً على سلامتهم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.



ومساء الخميس، ضربت سيول عارمة منطقة البحر الميت، غربي الأردن، ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 34، وفق إحصاءات رسمية.



وغالبية الضحايا هم من ركاب حافلة مدرسية جرفتها مياه السيول، كانت تقل 44 شخصا، هم 37 طالبًا و7 مشرفات.

