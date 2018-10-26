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هذا ما فعلته مديرة "CIA" بشأن قضية "خاشقجي"

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خاشقجي
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أعلنت الخارجية الأميركية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جينا هاسبل قدّمت للرئيس دونالد ترامب الخميس، عقب عودتها من تركيا، تقريراً عن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل قبل ثلاثة أسابيع في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقال المتحدّث باسم الوزارة روبرت بالادينو إنّ هاسبل قدّمت لترامب تقريراً يتضمّن «خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا»، رافضاً الغوص في فحوى التقرير.
وزارت هاسبل تركيا هذا الأسبوع للتباحث مع المسؤولين الأتراك في جريمة قتل الصحافي السعودي داخل قنصليه بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبحسب صحيفة تركية قريبة من السلطات فإن الاستخبارات التركية أطلعت هاسبل على «أدلّة» جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها في هذه القضية، ومن بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية.
وبحسب المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فإن الولايات المتحدة ما زالت تنتظر من السلطات السعودية تحقيقاً مفصّلاً في القضيّة.
وقال بالادينو «نريد هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. كلّما استغرق التحقيق وقتاً، كلّما زاد قلقنا على تأثيره وفعاليته».
وكانت النيابة العامّة السعوديّة أعلنت في وقت سابق الخميس أنّها تحقّق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أنّ المشتبه بهم في القضية «أقدموا على فعلتهم بنيّة مسبقة»، وهي فرضية لم يسبق للرياض أن تطرّقت إليها.

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