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تركي آل الشيخ

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أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرار الأهلي

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

المصريون ـ متابعات

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صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، أنه تلقي طلب الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بخوض "الأهلي" مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الملك سلمان ضد فريق اتحاد جدة نوفمبر المقبل، ببالغ السعادة والتقدير.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رغبتهما لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان".
وأضاف آل الشيخ: "من هذا المنطلق أرحب بالأشقاء الذين نكن لهم المحبة وللأهلي وجماهيره الذي أعتز أن أكون أحدهم، وفي حال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين بإذن الله".
وأشار آل الشيخ، إلى أن: "هذا غير مستغرب على الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي وكل رجالات مصر الذين عرف عنهم العمل على تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين.. فلن نسمح لدويلات أو جماعات محظورة أن تعكر صفو العلاقة بين الأشقاء.. حفظ الله ملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز .. وأخاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ودامت المحبة بيننا".

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