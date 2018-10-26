أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرار الأهلي

26 أكتوبر 2018 - 01:00 ص

صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، أنه تلقي طلب الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بخوض "الأهلي" مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الملك سلمان ضد فريق اتحاد جدة نوفمبر المقبل، ببالغ السعادة والتقدير.



وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رغبتهما لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان".



وأضاف آل الشيخ: "من هذا المنطلق أرحب بالأشقاء الذين نكن لهم المحبة وللأهلي وجماهيره الذي أعتز أن أكون أحدهم، وفي حال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين بإذن الله".

