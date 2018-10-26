"الأرصاد": هذا هو موعد عودة الطقس الخريفي

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"الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار حتى يوم الأحد المقبل

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تمر لليوم الثاني بحالة من عدم الاستقرار الجوي المتمثلة في نشاط الرياح، وسقوط الأمطار بنسب تتراوح ما بين شديدة ومتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية.
وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الأمطار كانت غزيرة على سيناء، وانخفضت درجة الحرارة لـ28 درجة مئوية، ويوم السبت ستصل لـ26 درجة، وسنعود مرة أخرى للطقس الخريفي الجميل من الأسبوع المقبل. 
وأشار إلى أن اليوم شهد العديد من الحوادث بسبب انخفاض الرؤية، محذرًا من قيادة السيارة بسرعة مرتفعة مع انخفاض الرؤية.

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