"المركزي" يكشف معلومة هامة عن حجم الودائع بالبنوك

26 أكتوبر 2018 - 01:30 ص

كشف البنك المركزي، عن أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 20 مليار جنيه؛ ليصل في نهاية أغسطس الماضي إلى 606ر3 تريليون جنيه مقابل 586ر3 تريليون جنيه في يوليو السابق له.



وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 3ر523 مليار جنيه منها 8ر404 مليار جنيه.



وأشار إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال أغسطس الماضي؛ لتصل إلى نحو 083ر3 تريليون جنيه مقابل 047ر3 تريليون جنيه في الشهر السابق.



وأوضح أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 737 مليار جنيه.



واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو40.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر196 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2ر491 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 84 مليار جنيه.

