» شيرين عبد الوهاب تلغي حفلاتها في أوروبا

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلاتها في أوروبا، والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوجود ظروف قهرية.



كانت قد طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أمس، ألبومها الغنائي الجديد “نساي” عبر قناتها الرسمية بـ”يوتيوب”، والذي يضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منها “حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، يا ريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، نساي”.

