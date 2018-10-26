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شيرين عبد الوهاب تلغي حفلاتها في أوروبا

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شيرين
شيرين

المصريون ـ متابعات

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أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلاتها في أوروبا، والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوجود ظروف قهرية.
وجاء عبر الصفحة الرسمية لشيرين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “نأسف لإبلاغكم بإلغاء حفلات الفنانة شيرين عبد الوهاب في أوروبا (چينيف، برلين، وأمستردام) نظراً لظروف قهرية خارجة عن إرادتنا؛ ونعدكم بتقديم حفلات تليق بكم قريباً”.
كانت قد طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أمس، ألبومها الغنائي الجديد “نساي” عبر قناتها الرسمية بـ”يوتيوب”، والذي يضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منها “حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، يا ريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، نساي”.

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