هذا موعد انخفاض سعر البطاطس

توقع حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، انخفاض أسعار البطاطس في شهر ديسمبر المقبل بعد نزول المحصول الجديد للسوق .

وقال "عبدالدايم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع على قناة "الرافدين":" ان الرقابة الإدارية والتموين يضربوا بيد من حديد على يد أي محتكر عايز يغتنى ويربح من الشعب"، مشيرا الى ان البطاطس ممنواع تخزينها في الثلاجات بعد 20 أكتوبر .

من جهته علق البرلماني سعيد حساسين، على ارتفاع اسعار البطاطس قائلا:" محتكر البطاطس أنا عارفه ومش هقول على اسمه ولكن هقوله احترم نفسك".

واشاد حساسين بالتحرك الرقابي لضبط أسعار البطاطس في السوق وضبط كميات كبيرة مخزنة.



