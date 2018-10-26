هذا موعد انخفاض سعر البطاطس

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"الزراعة": هذا هو موعد انخفاض أسعار البطاطس

توقع حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، انخفاض أسعار البطاطس في شهر ديسمبر المقبل بعد نزول المحصول الجديد للسوق .

وقال "عبدالدايم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع على قناة "الرافدين":" ان الرقابة الإدارية والتموين يضربوا بيد من حديد على يد أي محتكر عايز يغتنى ويربح من الشعب"، مشيرا الى ان  البطاطس ممنواع تخزينها في الثلاجات بعد 20 أكتوبر .
من جهته  علق البرلماني سعيد حساسين، على ارتفاع اسعار البطاطس قائلا:" محتكر البطاطس أنا عارفه ومش هقول على اسمه ولكن هقوله احترم نفسك".

واشاد حساسين بالتحرك الرقابي لضبط أسعار البطاطس في السوق وضبط كميات كبيرة مخزنة.



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