» اختفاء جزيرة أمريكية من على وجه الأرض

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أثار اختفاء جزيرة أميركية في ولاية هاوي في المحيط الهادي، حيرة علماء المناخ وصدمة المسؤولين في البلاد، في ظاهرة تعتبر واحدة من الظواهر المناخية النادرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت "سكاي نيوز" عن خبراء في المناخ قولهم:" إن جزيرة "إيست أيلاند"، التي تعد واحدة من 8 جزر رئيسية في الولاية الأميركية، قد اختفت بالكامل من جراء إعصار ضرب المنطقة، وأدى إلى ارتفاع منسوب المياه وطمر الجزيرة بالكامل".

وضرب إعصار "والاكا" الجزيرة قبل أيام، وهو أحد أكثر أعاصير المحيط الهادي قوة على الإطلاق، إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 257 كم في الساعة، وتم تصنيفه كإعصار من الفئة الخامسة.

وتعد الجزيرة المنكوبة محمية بحرية، إذ تعتبر موطنا لفقمة هاواي البحرية، وعددا من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأصيب علماء المناخ بالصدمة بعدما فحصوا عبر الأقمار الصناعية المنطقة التي ضربها الإعصار، إذ وجدوا أن الجزيرة قد اختفت تماما بسبب قوة الإعصار والارتفاع الهائل لمنسوب المياه.


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