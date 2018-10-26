المرسى: الإعلام المصرى لا يقدم إلا صوتا واحدا

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استنكر الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، أوضاع وسائل الإعلام المصرية فى مصر ، واصفًا حالها بأنه فى أزمة  فضلاً عن أنها لا تقدم إلا صوتًا واحدًا  معبرًا عن مصالح وأغراض معينة .

وقال المرسى خلال تدوينته على "فيس بوك": "حين تتحدث عن إعلام حقيقي فهذا يعني أنك تتحدث عن إعلام يساهم في تشكيل وبناء الوعي وفي تشكيل عقل ووجدان الإنسان  إعلام تنويري يرتفع بالقدرة علي الإدراك والتحليل من خلال عرض الحقائق والمعلومات وبشفافية  إعلام يبرز الإنجازات ويسلط الضوء عليها وفي ذات الوقت ينتقد وبحرية السلبيات بهدف الإصلاح والبناء.. إعلام يضع صالح الوطن والمواطن علي رأس أولوياته بعيدا عن أي أجندات أو مصالح لرأس المال أو العاملين في المجال.. هذا ما ننشده ونأمله من منظومة الإعلام المصري".

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