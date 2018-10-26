  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
بحيرد

«بوحيرد»: لن أذهب للحج قبل الثأر من قتلة «خاشقجي»

النفيسي : مجلس الأمن كشف هذه الصدمة؟

النفيسي : مجلس الأمن كشف هذه الصدمة؟

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: الكل هيتحاسب ومحدش يزعل

حمزة

"حمزة" يكشف المتعهد الذي أخذ جثة "خاشقجي"

الأهلى

"الأهلى" يسلم بطاقات حضور مباراة الوصل ظهر اليوم

مذبحة الشروق

تطورات جديدة في قضية ذابح زوجته وأطفاله الأربعة

اوغلوا

وزير خارجية تركيا: تعاملنا مع قضية "خاشقجى" بهذه الصورة

عكاشة

عكاشة: قرار جمهوري وراء نقلى للتليفزيون المصري والسبب

أرشيفية

اتحاد سوق العبور: "خربتوا بيوتنا"

حامد عبد الدايم

الزراعة تتوعد محتكرى البطاطس: "مش هنسكت وهنجيبكم"

«أردوغان» للسعودية: سلموا محلل جثة «خاشقجي»

الحياة السياسية

اردوغان
اردوغان

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. خطيبة "خاشقجي" تشكر أردوغان

#

عماد الدين أديب: العصاية وقعت من أردوغان

#

«أردوغان» يتصل بـ«بن سلمان» لبحث قضية «خاشقجي»

#

«الخطيب» يذكر معلومة خطيرة بخطاب «أردوغان» لم تترجم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حادث مقتل جمال خاشقجي، الذي وقع في تركيا، وهو الأمر الذي جعل بلاده تفتح تحقيقا في الموضوع.

وتابع في كلمة له، أن التصريحات السعودية عن خروج خاشقجي من القنصلية في الأول كانت مضحكة، وغير منطقية.

وتساءل أردوغان مخاطبًا الجانب السعودي، حول مكان تواجد الجثة، داعيًا السعودية إلى الكشف عن مكانها.

وأضاف أردوغان أن السعودية لا يمكن أن تنقذ نفسها إذا لم تثبت مكان تواجد الجثة، ولم تكشف عن المتعاون المحلي الذي ادعت تسليمها إياها، مبينا أن تسليم الجثة إلى متعاون محلي جاء في بيان رسمي للخارجية السعودية، "لذلك عليها أن تخبرنا به"، حسب تعبيره.

وواصل أردوغان أسئلته للجانب السعودي، قائلا: إن من ارتكب الجريمة معروف، وعلى السعودية أن تقول لنا من أمر بارتكابها، وبأمر من قدم الفريق السعودي "15 شخصًا" إلى تركيا.

الرئيس التركي قال إن المتهمين في مقتل الصحفي السعودي يجب محاكمتهم في تركيا، وعلى السعودية تسليمهم لنا.

وقال أردوغان إن الذين أرادوا اتهام تركيا في الأول فشلوا في ذلك، ولم تنجح خططهم.

وبين أردوغان أن جريمة مقتل خاشقجي مدبرة وليست صدفة، ويجب محاسبة كل من تورط فيها، من منفذين ومن أعطى الأوامر.

وأضاف أن الأسلحة الكثيرة "الأمريكية" التي يتم إرسالها إلى سوريا، ليست هدفها القضاء على داعش، مضيفا أن الذين فشلوا في تركيع تركيا عبر تفعيل التوترات والفوضى والقيام بمحاولات انقلابية وإرهابية، لجأوا إلى الجانب الاقتصادي، لكننا أحبطنا كل ذلك.

وكانت السعودية قد اعترفت بمقتل جمال خاشقجي، داخل قنصليتها بتركيا، مؤكدة أن الجثة تم تسليمها لمتعهد دفن محلي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تمنح "بن سلمان" منصبًا جديدًا
» مطربة عالمية شهيرة تعتنق الإسلام
» 3 أسباب وراء عدم الاستفادة من سياحة سانت كاترين
» "الأهلى" يسلم بطاقات حضور مباراة الوصل ظهر اليوم
» الزمالك يهدد لاعبيه المعارين للاتحاد بالتجميد
» أسرار تنشر لأول مرة عن حريق قرية "الراشدة"
» أسعار الذهب اليوم
» عودة بعثة المصرى البورسعيدي من الكونغو
» رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي لأول مرة
» وزير التعليم يكشف سر تغيير قيادات الوزارة
» اختفاء جزيرة أمريكية من على وجه الأرض

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة