«أردوغان» للسعودية: سلموا محلل جثة «خاشقجي»

26 أكتوبر 2018 - 11:10 ص

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حادث مقتل جمال خاشقجي، الذي وقع في تركيا، وهو الأمر الذي جعل بلاده تفتح تحقيقا في الموضوع.

وتابع في كلمة له، أن التصريحات السعودية عن خروج خاشقجي من القنصلية في الأول كانت مضحكة، وغير منطقية.

وتساءل أردوغان مخاطبًا الجانب السعودي، حول مكان تواجد الجثة، داعيًا السعودية إلى الكشف عن مكانها.

وأضاف أردوغان أن السعودية لا يمكن أن تنقذ نفسها إذا لم تثبت مكان تواجد الجثة، ولم تكشف عن المتعاون المحلي الذي ادعت تسليمها إياها، مبينا أن تسليم الجثة إلى متعاون محلي جاء في بيان رسمي للخارجية السعودية، "لذلك عليها أن تخبرنا به"، حسب تعبيره.

وواصل أردوغان أسئلته للجانب السعودي، قائلا: إن من ارتكب الجريمة معروف، وعلى السعودية أن تقول لنا من أمر بارتكابها، وبأمر من قدم الفريق السعودي "15 شخصًا" إلى تركيا.

الرئيس التركي قال إن المتهمين في مقتل الصحفي السعودي يجب محاكمتهم في تركيا، وعلى السعودية تسليمهم لنا.

وقال أردوغان إن الذين أرادوا اتهام تركيا في الأول فشلوا في ذلك، ولم تنجح خططهم.

وبين أردوغان أن جريمة مقتل خاشقجي مدبرة وليست صدفة، ويجب محاسبة كل من تورط فيها، من منفذين ومن أعطى الأوامر.

وأضاف أن الأسلحة الكثيرة "الأمريكية" التي يتم إرسالها إلى سوريا، ليست هدفها القضاء على داعش، مضيفا أن الذين فشلوا في تركيع تركيا عبر تفعيل التوترات والفوضى والقيام بمحاولات انقلابية وإرهابية، لجأوا إلى الجانب الاقتصادي، لكننا أحبطنا كل ذلك.

وكانت السعودية قد اعترفت بمقتل جمال خاشقجي، داخل قنصليتها بتركيا، مؤكدة أن الجثة تم تسليمها لمتعهد دفن محلي".