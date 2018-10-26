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شباب المحافظين: الفن الهادف والواعى يطور المجتمعات

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شباب المحافظين
أحمد النجدي القيادى بقطاع شباب حزب المحافظين

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قال المهندس أحمد النجدي القيادى بقطاع شباب حزب المحافظين إن اهتمام الدولة بذلك الموضوع الحيوي من تخصيص آخر مؤتمرات الشباب المصري والتي عقدت في جامعة القاهرة من أجل مناقشة ذلك .

وأضاف النجدي، أن مناقشة "الإبداع ودور الفن والسينما في تطوير المجتمعات"، يأتي ضمن الاهتمامات التي سيطرحها الحزب في منتدى شباب العالم 2018، المقرر إقامته في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم، بمدينة شرم الشيخ منوها إلى أن الفن في مصر في الماضي كانت له قيمته وكانت مصر قبلة الجميع للتعلم منها .

وأوضح القيادى بقطاع شباب حزب المحافظين، أن الدولة حينما اهتمت بالجانب الفني و السينمائي كأحد مصادر تشكيل الوعي المجتمعي ارتفعت قيمة الفن والفنان المصري, وأصبحت مصر قبلة للفنانين والمطربين العرب, مشيرًا إلى أن العالم العربي كله كان يشاهد الأفلام المصرية التي تحمل دلالات و دروس بالغة الأهمية ويحفظها عن ظهر قلب, فضلا عن شهرة الفنانين المصريين حتي في الدول الأوروبية .

ولفت النجدي، إلى أن السبب الرئيسي في ظهور الأفلام المتواضعة في الشكل و المحتوي ، والتي كانت وبالاً على مصر وتراجع التأثير المصري في العالم العربي وإفريقيا هو إهمال الدولة للفن، وتركت الحبل علي الغارب للقطاع الخاص بدون رقيب، مؤكدًا أن ذلك الإهمال أدى إلى اختفاء العديد من الفنون الشعبية المصرية الأصيلة سواء في شكل الأزياء أو الاحتفالات أو الأطعمة والصناعات الحرفية وغيرهم, وحلت محلهم أشياء غريبة لم تكن موجودة في المجتمع المصري.

ودعا القيادى بقطاع شباب حزب المحافظين، مجتمع الفن والسينما إلي الإقتداء بالتجربة الهندية أو النيجيرية, مشيرًا إلى أن السينما و الثقافة الهندية تكتسح العالم شرقا وغربًا ليس فقط بسبب كثرة الأفلام المنتجة وليس بسبب كبر حجم شعبها, بل لتطورها المستمر وتنوع القصص التي تتناولها في أعمالها الفنية المختلفة و اقترابها من الواقع, مما يجعل الناس يدركون أن تلك الأفلام منهم فعلا.

واختتم القيادي بقطاع الشباب ، بضرورة العمل علي عدة محاور منها "إحياء الفنون الشعبية القديمة سواء في الدلتا أو الصعيد أو الصحراء الممتدة شرقًا وغربًا مع ضرورة الحفاظ علي الفنون الباقية حاليًا المنتشرة لدي القبائل في غرب مصر أو لدى أهالينا في النوبة، والعمل علي إحياء الأزياء المصرية القديمة وأشكال الاحتفالات التقليدية والحرف التقليدية واليدوية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب علي الانخراط في الفن والسينما والمسرح وإنهاء احتكار مجموعة معينة لكافة الأدوار علي الساحة الفنية, مع تشجيعهم علي الاختلاط بالفنانين العرب والأجانب لاكتساب الخبرات منهم، وتشجيع منتجين جدد علي كسر الاحتكار من خلال دخولهم مع الدولة كمنتج للأفلام بكافة أنواعها سواء الأفلام الوثائقية أو الدرامية أو القصيرة أو الروائية و غيرها.


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