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ائتلاف أقباط مصر يطالب بتدخل دولى فى أزمة دير السلطان بالقدس

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إتلاف أقباط مصر
ائتلاف أقباط مصر

أمينة عبد العال

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طالب ائتلاف أقباط مصر بالتدخل الدولى العاجل للأمم المتحدة فى أزمة دير السلطان بالقدس الشرقية لإنقاذ الموقف بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها ساحة كنيسة القيامة صباح الأربعاء الماضى والاعتداء الهمجى من قبل القوات الإسرائيلية على الرهبان الأقباط العزل أثناء فض مظاهرة احتجاجية سلمية قام بها مطران الكرسى الأورشليمى ولفيف من الرهبان والشمامسة أمام دير السلطان المغتصب بالقوة والتى تقوم حاليًا الدولة الإسرائيلية المحتلة بمساعدة الأحباش في أقامة ترميمات وتجديدات تخفى الهوية القبطية للدير وتطمس كل الملامح الأثرية التى تؤكد ملكية الأقباط القديمة للدير وهذا ما رفضته الكنيسة القبطية وتطالب بوقف تلك الأعمال غير القانونية والتى تتم بدون موافقتها كمالكة للدير.

وتابع الائتلاف: "ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء وحشى على الرهبان الأقباط بالقدس أمر مرفوض تماما ويجب على الحكومة الإسرائيلية الاعتذار الرسمى عنه وفتح التحقيق فى تلك الأحداث المؤسفة ومعاقبة رجال الشرطة الإسرائيلية الذى استخدموا القوة المفرطة فى فض الوقفة السلمية للأقباط بساحة القيامة وإعادة فتح ملف دير السلطان وتسليمه للمالك الأصلي له وهو الكنيسة القبطية ويمثلها بالقدس نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى".

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