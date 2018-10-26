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برلماني: يقدم مقترحا جديدا لطلاب الثانوية العامة

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برلماني
النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح

أمينة عبد العال

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وسائل الإعلام

جامعة القاهرة

محمد المرسي

الاذاعة والتليفزيون

كلية إعلام

تقدم النائب سليمان فضل العميرى،عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة للسماح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية في أعوام سابقة وصلت لخمس سنوات بتوفير مقاعد دراسية لهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة، وذلك لأولئك الذين لم يسبق لهم التنسيق من قبل خلال الخمس سنوات.

وأوضح العميرى، فى تصريحات صحفية أن هذا الاقتراح يهدف للسماح لهؤلاء الطلاب بإكمال دراستهم الجامعية، لافتا إلى أن هناك ظروفاً قاهرية حالت دون اتمام عدد من الطلاب دراستهم فور تخرجهم، مقترحا بان يتم تحصيل قيمة الرسوم مضاعفة بعد مضى أول عامين على تخرج الطلاب وهى المدة الموجودة فى القانون الحالي على ان يدفع الطالب رسوم الدراسة للكلية الملتحق بها ونفس قيمة الرسوم لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين.

وأشار النائب إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أرست من مبداً قضائي بشأن الثانوية العامة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستطاعة الطالب أن يتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال أى سنة من السنوات الخمس، بدون إبداء أى أسباب أو أعذار مع احتفاظهم بالتنسيق الأصلح فى أى منها، وبهذا يكون المقترح فى الإطار القانونى، وغير متعارض مع الدستور.


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