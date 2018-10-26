إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بسوهاج

26 أكتوبر 2018 - 11:27 ص

أصيب 5 أشخاص في حريق منزل إثر تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، أثناء إعداد والدتهم الطعام بالمنزل، بمركز المنشأة بسوهاج.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج تفيد بوصول لمستشفى سوهاج الجامعي كل من شادية فراج عجمي 40 عامًا ربة منزل ونظيفة إبراهيم 65 عامًا ربة منزل والدة الأولى وإبراهيم عبد الغني مصري 16 طالب والطفلة حورية عبد الغني 10 سنوات طالبة والطفل يحيي عبد الغني 6 سنوات أنجال الأولى ويقيمون بناحية الحامدية دائرة المركز مصابين "بحروق متفرقة بالوجه والساقين والذراعين".

وسؤال زوج الأولى عبد الغني مصري 48 عامًا عامل محارة قرر بأنه أثناء قيام زوجته بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، ما أدى لنشوب حريق وحدوث إصابتهم.