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المالية: 254 مليون جنيه اعتمادات بموازنة التعليم بمحافظة جنوب سيناء

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أكدت  وزارة المالية أن الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2018/2019 تبلغ 254 مليون جنيه تتضمن مرتبات المدرسين الدائمين والمنتدبين عن سنة مالية كاملة وأن التنفيذ الفعلي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 83 مليون جنيه في حين أن الاعتماد المتاح حاليًا لصرف مستحقات العاملين حتى نهاية السنة المالية الحالية بلغ في 25/10/2018 نحو 171 مليون جنيه، وبالتالي فإنه يمكن للمديرية الخصم لكامل المستحقات القانونية للعاملين الدائمين والمنتدبين على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول وفقًا لحكم المادة رقم 108 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي نصت بأن يتقاضى المنتدب كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.

جاء ذلك ردًا على ما اثير بأحد المواقع الإخبارية مؤخرًا عن تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين من مديريات التعليم المختلفة للعمل بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح البيان أن وزارة المالية سوف تقوم بتدبير أية مستحقات مالية لهؤلاء المدرسيين خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي في ضوء موقف التنفيذ الفعلي لموازنة المديرية التعليمية.


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