عجز عن العمل فانتحر.. مأساة عامل فى المنيا

26 أكتوبر 2018 - 11:30 ص

أقدم مزارع على الانتحار بإحدى قرى مركز سمالوط، المنيا، شنقا، بسبب عجزه عن العمل.

وردت معلومات للواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بانتحار مزارع بقرية داقوف.

وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ، حيث تبين قيام "خالد. ص" 53 سنة بالانتحار شنقًا بسبب إصابته بمرض أقعده عن العمل، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة ومروره بضائقة مالية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.