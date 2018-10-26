برلمانية: صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الصهاينة يجعله شريكًا فيها

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النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية
النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية

أمينة عبد العال

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قالت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الصهيوني اليومية بحق الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجعله شريكاً كاملاً فيها.

وأضافت " عتمان"، في تصريحات صحفية، أن الممارسات الإسرائيلية القذرة تجاه ممتلكات ومقدسات الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان بالقدس على مرأى ومسمع العالم أجمع أمر لم يعد مفهومًا وغير مقبول ويُدين المجتمع الدولي.

وأكدت  "عتمان"، أن هذا الوضع معيب ومرفوض جملة وتفصيلاً محذرة من مخاطر لامبالاة المجتمع الدولي تجاه التصعيد الصهيوني الخطير الهادف إلى تفجير الأوضاع في فلسطين.


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