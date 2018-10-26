برلمانى: "حرام اللي بيحصل مع الناس"

26 أكتوبر 2018 - 11:33 ص

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة المحاصيل الزراعية، لما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري، محذرًا من التصريحات التي تثير غضب المواطنين وإيجاد حلول جذرية للقضاء على جشع التجار ومافيا احتكار قوت الغلابة قائلاً: "الناس تعاني من الأسعار، كل حاجة بقت نار، حرام اللي بيحصل مع الناس".

وأشار بدوي، إلى أن السبب وراء ارتفاع الأسعار عدم قدرة الدولة على تنويع مصادر الإنتاج وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة قادرة علي ضخ المزيد من الإنتاج للأسواق لموازنة متطلبات الأسواق مؤكداً أن الخلل يكمن في زيادة الطلب عن العرض مما يجعل كثير من التجار وكبار الشركات في تجويع السوق لخلق ارتفاعات وهمية في الأسعار مطالباً الحكومة بفرض مزيد من الرقابة علي الأسواق.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمنظومة الكارت الذكي للفلاحين حيث تتميز بتحديد المساحات الزراعية تحديدًا دقيقًا، مع حصر كافة الأصناف التي قام الفلاح بزراعتها، وصرف كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح، وعدم التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية، وضمان عدم بيعها بالسوق السوداء.

وأقترح بدوي ربط الكارت الذكي بالحجر الزراعي، لمراقبة الشحنات وتسلسل عمليات النقل من الفلاح حتى صغار التجار، بجانب ضبط المحاصيل غير مطابقة للمواصفات ومحاسبة أصحابها، كما يوفر هذا النظام جهدًا وتعبًا للمزارعين، ويقضي علي الحيازة الوهمية وفساد الدفاتر.