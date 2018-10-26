  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
بحيرد

«بوحيرد»: لن أذهب للحج قبل الثأر من قتلة «خاشقجي»

النفيسي : مجلس الأمن كشف هذه الصدمة؟

النفيسي : مجلس الأمن كشف هذه الصدمة؟

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: الكل هيتحاسب ومحدش يزعل

حمزة

"حمزة" يكشف المتعهد الذي أخذ جثة "خاشقجي"

الأهلى

"الأهلى" يسلم بطاقات حضور مباراة الوصل ظهر اليوم

مذبحة الشروق

تطورات جديدة في قضية ذابح زوجته وأطفاله الأربعة

اوغلوا

وزير خارجية تركيا: تعاملنا مع قضية "خاشقجى" بهذه الصورة

عكاشة

عكاشة: قرار جمهوري وراء نقلى للتليفزيون المصري والسبب

أرشيفية

اتحاد سوق العبور: "خربتوا بيوتنا"

حامد عبد الدايم

الزراعة تتوعد محتكرى البطاطس: "مش هنسكت وهنجيبكم"

برلمانى: "حرام اللي بيحصل مع الناس"

آخر الأخبار

النائب محمد بدوي دسوقي
النائب محمد بدوي دسوقي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تجنب الموت المبكر عن طريق تناول "البيض"

#

رسالة القلم بين التنوير والتنويم ...!

#

أسامة كمال يفتح النار على اتحاد الكورة بسبب "صلاح"

#

الوحي الرباني ورعاية وتكريم العقل

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة المحاصيل الزراعية، لما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري، محذرًا من التصريحات التي تثير غضب المواطنين وإيجاد حلول جذرية للقضاء على جشع التجار ومافيا احتكار قوت الغلابة قائلاً: "الناس تعاني من الأسعار، كل حاجة بقت نار، حرام اللي بيحصل مع الناس".

وأشار بدوي، إلى أن السبب وراء ارتفاع الأسعار عدم قدرة الدولة على تنويع مصادر الإنتاج وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة قادرة علي ضخ المزيد من الإنتاج للأسواق لموازنة متطلبات الأسواق مؤكداً أن الخلل يكمن في زيادة الطلب عن العرض مما يجعل كثير من التجار وكبار الشركات في تجويع السوق لخلق ارتفاعات وهمية في الأسعار مطالباً الحكومة بفرض مزيد من الرقابة علي الأسواق.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمنظومة الكارت الذكي للفلاحين حيث تتميز بتحديد المساحات الزراعية تحديدًا دقيقًا، مع حصر كافة الأصناف التي قام الفلاح بزراعتها، وصرف كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح، وعدم التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية، وضمان عدم بيعها بالسوق السوداء.

وأقترح بدوي ربط الكارت الذكي بالحجر الزراعي، لمراقبة الشحنات وتسلسل عمليات النقل من الفلاح حتى صغار التجار، بجانب ضبط المحاصيل غير مطابقة للمواصفات ومحاسبة أصحابها، كما يوفر هذا النظام جهدًا وتعبًا للمزارعين، ويقضي علي الحيازة الوهمية وفساد الدفاتر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تمنح "بن سلمان" منصبًا جديدًا
» مطربة عالمية شهيرة تعتنق الإسلام
» 3 أسباب وراء عدم الاستفادة من سياحة سانت كاترين
» "الأهلى" يسلم بطاقات حضور مباراة الوصل ظهر اليوم
» الزمالك يهدد لاعبيه المعارين للاتحاد بالتجميد
» أسرار تنشر لأول مرة عن حريق قرية "الراشدة"
» أسعار الذهب اليوم
» عودة بعثة المصرى البورسعيدي من الكونغو
» رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي لأول مرة
» وزير التعليم يكشف سر تغيير قيادات الوزارة
» اختفاء جزيرة أمريكية من على وجه الأرض

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة