عامل يقتل آخر بسبب خلافات أرض زراعية

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جريمة قتل

خلافات الجيرة

عامل يقتل جاره

قتل فى الغربية

أقدم عامل على قتل جاره فى الغربية بسبب خلافات على أرض زراعية.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير الأمن من المستشفى العام بوصول "سعد حسن عبد الجواد" 38 عاما، مزارع ومقيم عزبة محمود عطية، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وتُوفي عقب وصوله المستشفى.

وبسؤال عمه "عيد سعد" 47 عاما، اتهم "محمد فتوح على" مقيم بكفر خميس بالتعدي على المتوفى، بأداة حادة "منجل" ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

وتبين من التحقيقات أن سبب المشاجرة خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة على أرضيهما الزراعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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