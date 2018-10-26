انهيار عقار فى الإسكندرية

26 أكتوبر 2018 - 01:56 م

انهار عقار في منطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، دون حدوث إصابات، ووردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية تفيد بانهيار العقار رقم 13 شارع نبيل عمر إبراهيم - منطقة الإبراهيمية دائرة القسم دون وقوع إصابات.

وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته 150 مترًا مربعًا تقريباً "بناء قديم "مكون من طابق أرضي وطابقين علويين "خالٍ من السكان والمنقولات".

وقامت الأجهزة الأمنية بوضع حواجز ومصدات حديدية حول العقار لتأمين المارة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.