  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:32 م
بحث متقدم
نتنياهو والسلطان قابوس

زيارة مفاجأة لـ«نتنياهو» ورئيس الموساد لسلطنة عُمان

الاهلى والترجى

لهذا السبب.. مباراة الأهلي والترجي مهددة بالتجميد

المواجهات في غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

ميسي وصلاح

بعد «صلاح».. ريال مدريد يستفيد من غياب «ميسي»

أوباما وهيلاري كلينتون

أمريكا تكشف مصدر الطرود المفخخة

عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق

محتكروا البطاطس يطبق عليهم قانون الطوارئ

خاشقجي

خطيبة "خاشقجي" تكشف آخر رسالة قالها لها قبل اغتياله

ميدو

حرب زملكاوية تنتظر "مباراة السوبر"

انهيار عقار

انهيار عقار فى الإسكندرية

الصين تخذل إيران في نفطها

الصين توجه ضربة جديدة لإيران

موسى: تشكيل الأحزاب خطر على مصر

الحياة السياسية

موسي
المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

المقاصة يتأهل لمواجهة الزمالك بدور الـ8 لكأس مصر

#

مفاجآت في تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

#

شاهد فيلمًا إباحيًا فوجد زوجته البطلة .. هكذا تصرف

#

صحيفة أردنية: «مش أحسن ما نبقى زي مصر والعراق»

الغد

الانتخابات

موسي

احزاب دينية

قال المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، إنه لا يجب أن يكون هناك حزب للمسلمين وآخر للمسيحيين بمصر.

وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات صحفية أنه بالإضافة إلى كون تلك الأحزاب لا تتسق ومفهوم الحزب السياسي وتخالفه علميًا، إلا أن وجودها يشكل خطرًا، وبشدة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الوطني، بالإضافة إلى أنها مخالفة أيضًا للدستور.

وأكد "موسى" أن الأحزاب الدينية تتنافى في تكوينها مع مفهوم وطبيعة الحزب السياسي؛ لأن ذلك الحزب بالتعريف هو شريحة أفقية من المجتمع يضم الجميع بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو الجنس أو العرق، لافتًا إلى أنه من غير مقبول حسب مفهوم الحزب السياسي، أن يكون هناك حزب للمسلمين وآخر للمسيحيين، فالحزب السياسي يتشكل على أساس المواطنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» السيطرة على حريق محدود بمطار القاهرة
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري
» عامل يطلق النار على "عديله" لتطليق شقيقة زوجته
» أسعار الذهب اليوم
» الكنيسة القبطية بهولندا تدين الاعتداء على دير السلطان
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بطل الإمارات
» وزارة التعليم تتقدم ببلاغ للنائب العام
» إليسا تكشف تفاصيل صراعها مع السرطان لأول مرة
» منافذ الداخلية تطرح بطاطس بأسعار مخفضة
» حريق فى مدرسة طوسون الثانوية
» انطلاق منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 40 دولة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة