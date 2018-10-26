موسى: تشكيل الأحزاب خطر على مصر

26 أكتوبر 2018 - 02:15 م

قال المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، إنه لا يجب أن يكون هناك حزب للمسلمين وآخر للمسيحيين بمصر.

وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات صحفية أنه بالإضافة إلى كون تلك الأحزاب لا تتسق ومفهوم الحزب السياسي وتخالفه علميًا، إلا أن وجودها يشكل خطرًا، وبشدة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الوطني، بالإضافة إلى أنها مخالفة أيضًا للدستور.

وأكد "موسى" أن الأحزاب الدينية تتنافى في تكوينها مع مفهوم وطبيعة الحزب السياسي؛ لأن ذلك الحزب بالتعريف هو شريحة أفقية من المجتمع يضم الجميع بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو الجنس أو العرق، لافتًا إلى أنه من غير مقبول حسب مفهوم الحزب السياسي، أن يكون هناك حزب للمسلمين وآخر للمسيحيين، فالحزب السياسي يتشكل على أساس المواطنة.