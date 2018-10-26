حرب زملكاوية تنتظر "مباراة السوبر"

26 أكتوبر 2018 - 02:28 م

علق أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي، والمدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، عن دخول الأهلي مباراة السوبر المصري السعودي بعد أن اعتذر في السابق.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "يجب أن يحارب مسئولو الزمالك على مشاركة الفريق في سوبر أبطال الكئوس المصري السعودي".

وتابع: "الأهلي اعتذر عن مباراة الهلال بسبب ازدحام جدول مبارياته فما ذنب الزمالك في استبعاده من المباراة التي يجب أن يلعبها رسميًا كبطل لكأس مصر".

وكان قد أعلن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى موافقة ناديه على خوض مباراة السوبر السعودى أمام اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الخطيب" أنه تم التنسيق مع اتحاد الكرة بخصوص موعد مباراة السوبر السعودى ومراعاة مواعيد مباريات الأهلي فى الدوري الممتاز وهو ما حدث كما تم تحديد 3 مواعيد جديدة لإقامة مباراة العودة أمام الوصل الإماراتي فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية وسيتم التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون لاختيار الموعد المناسب.

في الوقت الذي تلقي فيه تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي الخبر بسعادة بالغة حيث نشر تغريدة له بـ"تويتر" قائلًا: "تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رغبتهم لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان.. ومن هذا المنطلق فإنني أرحب بالأشقاء الذين نكن المحبة لهم وللأهلي وجمهوره الذي أعتز أن أكون أحدهم.. وحال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين للمباراة بإذن الله".