برلمانى يستغيث بالرئيس بعد تعدى مركز الشرطة عليه

26 أكتوبر 2018 - 02:35 م

استغاث النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك بعد التعدى عليه من قبل قوة أمنية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وإصابته بكسر فى الحوض وبعض السجحات والكدمات فى مناطق متفرقة بالجسد.

وأكد "عمارة" فى تصريحات صحفية أن هناك قوة أمنية مشكلة من مأمور قسم الدلنجات بمحافظة البحيرة توجهت لتنفيذ قرار صادر ضد إحدى الجمعيات الشرعية بشأن مصادرة كميات من الأرز بالجمعية، وحال علمه بالموضوع توجه إلى القوة لإبلاغهم بأن هذه الكميات يتم جمعها فى صورة تبرعات أو زكاة مال ويعاد توزيعها على الفقراء بالمركز مرة أخرى، ولكن نظرًا لأن هذا قرار واجب التنفيذ طلب منهم السماح بالتواصل مع بعض القيادات لإطلاعهم على حقيقة الأمر وأن هذه الجمعية مشهرة ولا تحتكر الأرز والكميات الموجود عبارة عن تبرعات وزكاة مال يعاد توزيعها على الفقراء مرة أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب، فوجئت بتعدي أحد أمناء الشرطة على المواطنين وحال محاولتي التدخل لتهدئة الأجواء قام بدفعي والتعدي عليها ما أسفر عنه إصابتي بكسر فى الحوض وكدمات، مطالبًا بمحاسبة كل المتورطين فى الواقعة خاصة أنه لم يخطئ بل أراد التمهل فى تنفيذ القرار لحين إطلاع المسئولين على حقيقية الأمر.