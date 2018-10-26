«مصليحي»: "سيسيه وداوودا" فى قائمة الاتحاد أمام الزمالك

26 أكتوبر 2018 - 02:37 م

قال محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه استشار اللاعبين أحمد دوودا ورزاق سيسه، اللذين أكدا رغبتهما في اللعب أمام الزمالك ضمن منافسات البطولة العربية.

وأضاف "مصيلحي"، فى تصريحات لبرنامج "بين الملاعب" المذاع على فضائية الإسكندرية: "نفذنا بنود التعاقد مع الزمالك بعدم مشاركة اللاعبين بالدوري".

وتابع: "الأمر في البطولة العربية مختلف، والمشكلة بين اللاعبين ونادي الزمالك مشكلة تخص الطرفين ولا دخل للاتحاد السكندري بها، وبناء عليه سيكون اللاعبان حاضرين في معسكر المباراة، وقرار مشاركتهما من عدمه فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمي طولان".