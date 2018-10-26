ميك أب أرتيست متنقل

26 أكتوبر 2018 - 02:53 م

يمكن الحجز عند مشاهير الطب أسهل من الميك أب أرتيست المنتنقلة، والذي قد يستغرق عدة محاولات كي تكون فيها العروسة محظوظة إذا ما وافقت علي الطلب وقبل الزفاف بفترة قد تستغرق عدة أشهر، حتي أنه في بعض الأحيان يتم تغيير موعد الزفاف حسب جدول ومواعيدها، ناهيك علي أن العروسة تجد نفسها مطالبة من خلال مديرة الاعمال بدفع مبلغ مقدم "عربون" لحساب الميك أب أرتيست في البنك لا يقل عن 20% من قيمة المبلغ المتفق عليه وهو في المتوسط عشرة آلاف جنيه، فقط مقابل عمل مكياج العروسة، حتي ضبط طرحة العروسة-إذا كانت محجبة-تضطر العروسة تكليف أخري بأجر لعمل هذه المهمة، ناهيك عن ما يلزم شعر العروسة من بروتين وغيره والذي يتم عمله في مكان آخر من قبل. لا تذهب الميك أب أرتيست لمنزل العروس مهما كانت الأسباب، وإنما تشترط علي العروسة أن تحجز يوم الزفاف حجرة بأحد الفنادق المعروفة ويكون قريباً من محل سكنها، وقد تتفق مع أكثر من عروسة في اليوم الواحد حيث أن وقتها يترجم إلي أرقام في حسابها، وأكيد بعيداً عن أعين الضرائب، وربنا يزيد ويبارك نحن لا نحسد أحد علي رزقه، لكن ما نتمناه هو تخفيف الأعباء علي العريس والعروسة أو بالاحري علي أولياء أمورهم.

الملفت للإنتباه ويدعو للتعجب، أنه في الوقت الذي يبحث فيه أولياء الأمور لأبنائهم علي مكان بأحد كليات الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة-إن كان في مستطاعه-وبعدها يتخرجون نسخاً مكررة في صورة فائض يعجز سوق العمل علي إستيعاب 10% من أعدادهم، وأغلب فرص العمل الموجودة بأجور هزيلة لا تتماشي مع متغيرات الأسعار ومتطلبات الأجيال الجديدة من مأكل وملبس وموبايلات وغيره، حتي لو كانوا من خريجي كليات القمة مثل الهندسة والطب، ففي الأولي يواجه الخريج صعوبة في إيجاد فرصة عمل مناسبة، والثانية فغالباً ما يمكث الخريج عمراً حتي يكون له دخل معقول، بينما إذا عمل الخريج في المستشفيات الحكومية، فالراتب الشهرب لا يكاد يكفي شراء طقم خروج واحد، من أجل الحفاظ علي المظهر في المجتمع، حيث يرمقه الآخرون وقد يحسده الذين لا يعلمون أن دخل الطبيبة لا ترضي بعشرات أضعافه مديرة مكتب الميك أب أرتسيت.

لماذا لا تكون عندنا مؤسسات لتعليم فنون الميك أب أو المكياج والأشياء الاخري لزوم المناسبات كالأفراح وغيرها، ومن ثم تحصل الفتاة أو الشاب علي شهادة ورخصة مزاولة المهنة وتحت رقابة مسئولة، وأمثال تلك المهن والتي تغيب عن أذهان الكثير، والتي نظراً لقلة من يمارسها فيضطرون لرفع الأجر-عرض وطلب-لدرجة قد تكون خيالية، وبذلك حتي نخلق فرص عمل جديدة وبأجور معقولة كي نخفف من طوابير العاطلين خاصة الألافات من خريجي بعض الكليات النظرية.