خطيبة "خاشقجي" تكشف آخر رسالة قالها لها قبل اغتياله

26 أكتوبر 2018 - 02:55 م

كشفت خديجة جانكيز، خطيبة الصحفي والإعلامي جمال خاشقجي، عن كواليس جديدة قبل دخول السفارة السعودية بتركيا ومقتله على يد 15 شخصًا بالقنصلية.

وقالت في تصريحات لجريدة خبر ترك: "إن خاشقجي أبلغها بأنه يمكن أن تحصل أمور له لدى ذهابه إلى القنصلية السعودية".

وتابعت: "كان لا يريد الذهاب إلى القنصلية من الأساس في البداية ولكن ذهب"، مضيفة، أن البعثة السعودية في أمريكا لم توجه خاشقجي للتوجه إلى إسطنبول".

وأضافت: "افترض أن السعودية لن تقدم على استجوابه أو اعتقاله في تركيا وعومل معاملة حسنة عندما زار القنصلية أول مرة في 28 سبتمبر".

يذكر أن خاشقجي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، بعدما اتخذ من الولايات المتحدة منفى اختياريا له منذ عام 2017، واختفى عقب دخوله مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر الحالي.

وادعت السلطات السعودية في البداية أنه غادر مبنى القنصلية، وأنها تعمل مع السلطات التركية لتوضيح ملابسات اختفائه، إلا أنها عادت واعترفت رسميا يوم الجمعة الفائت بـ"وفاته" داخل مبنى القنصلية نتيجة "شجار" بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول.