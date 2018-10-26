محتكروا البطاطس يطبق عليهم قانون الطوارئ

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عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق
عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق

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عماد الدين حسين

الحكومة المصرية

الاحتكار

البطاطس

تسائل عماد الدين حسين ، الكاتب الصحفى ، عن الاسباب الطارئة ادت الى حدوث ازمة فى شراء نبات البطاطس من الاسواق ، مؤكدا على ان هناك اسرار كثيرة  لا تكشف عنها الحكومة المصرية ولا المعنيين بالامر الى الجمهور .

وقال حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان" البطاطس ومن يحتكرها وخفة دم المصريين" ، :" السؤال الجوهرى هل ما يزال هناك دور للحكومة فى ضبط السوق، وهل هى تملك ذلك أصلا، وهل ما يقوله نقيب الفلاحين صحيحا بشأن المحتكرين الخمسة الكبار للبطاطس فى الاسواق؟".

وتابع الكاتب الصحفى قائلا: "إذا كان صحيحا فلماذا لا تتدخل الحكومة؟! ، هؤلاء المحتكرون يستحقون أن نطبق عليهم قانون الطوارئ، لأنهم أخطر مليون مرة من الإرهابيين، أما السؤال الأشمل فهو: كيف يستفيد مجموعة من المحتكرين القلائل فى حين يدفع الفلاحون الثمن الأصعب، ومتى نقضى على شبكة الوسطاء التى تشترى الكيلو من الفلاح بستين قرشا وتبيعه للمستهلك بـ 15 جنيها؟!".


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