برلمانية تطالب بزيادة عربات القطارات بمدينة قليوب

26 أكتوبر 2018 - 03:54 م

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وزير النقل بسرعة اتخاذ اللازم لزيادة عدد عربات القطارات التي تمر على مدينة قليوب.

وأضافت "درويش" في بيان لها اليوم، أن طلبها جاء بناء على تلقيها العديد من الشكاوى واستياء المواطنين بمدينة قليوب؛ بسبب ركوب القطار القادم من منوف إلى القاهرة والعكس، والقناطر القاهرة والعكس، في أوقات الذروة الصباحية والمسائية يكون مكتظ بالركاب.

وأردفت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القطارات دائمًا تتعطل أو تصل متأخرة مما يعطل مصالح المواطنين، مناشدة وزير النقل بسرعة الموافقة على طلبها بشأن اتخاذ اللازم بزيادة عربات القطارات في أوقات الذروة فقط لرفع المعاناة عن أهالينا.