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طلب إحاطة بسبب انعدام الرقابة التموينية على مخابز محافظة المنيا

الحياة السياسية

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

حسن علام

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تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيه إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بشأن انعدام الرقابة التموينية على المخابز بمحافظة المنيا، بما يؤدى إلى إنتاج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن.

وقال "ملك" في نص طلب الإحاطة، إن غياب الرقابة التموينية يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تسبب معاناة للمواطنين فضلًا عن تأثير ذلك على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين حيث أن إنتاج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات يعتبر باب من أبواب سرقة الدعم المقدم للمواطنين .

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إدراج طلب الإحاطة لمناقشته في البرلمان بحضور المسئولين لرفع المعاناة عن المواطنين وأيضا للمحافظة على حقوق المواطنين والدولة معا.


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