بعد «صلاح».. ريال مدريد يستفيد من غياب «ميسي»

26 أكتوبر 2018 - 04:06 م

تحدثت صحيفة آس الإسبانية، عن غياب ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، عن فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وشبهت الصحيفة الإسبانية، غياب «ميسي» بغياب محمد صلاح عن ليفربول أمام النادي الملكي أيضا في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيم في مايو الماضي بالعاصمة الأوكرانية «كييف».

وقالت إن ريـال مدريد يعتبر الفريق المحظوظ بغياب أبرز نجوم خصومه وتابعت: "عادة ما يكون الحظ بجانب ريال مدريد عندما يواجه الخصوم الكبار، حيث يلعب المنافس دون أبرز نجومه».

وأوضحت أن ريال مدريد استفاد من اللعب ضد ليفربول بدون محمد صلاح، وباريس سان جيرمان بدون نيمار، وبايرن بدون اريين روبين، والآن البارسا بدون ميسي في الكلاسيكو.

ويعاني ميسي من إصابة في اليد ستحرمه من المشاركة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.