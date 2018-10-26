خطيبة "خاشقجي" ترفض دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

26 أكتوبر 2018 - 06:01 م

رفضت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض.

وقالت جنكيز، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، إنها رفضت الدعوة لأن ترامب ليس مخلصًا إزاء التحقيقات في مقتل خطيبها.

السبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يومًا، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسئولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.