» بالفيديو.. «الشحات» ينهي الجدل بشأن انتقاله للأهلي

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الاهلى

الشحات

نفى حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي والمنتخب الوطني، تلقيه عرضًا للانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا على أن تركيزه منصب فقط مع فريقه.

وقال «الشحات» في تصريحات لقناة «دبي الرياضية»: «لا أعرف شيئًا عن عرض الأهلي، أسمع عنه مثلكم تمامًا، لكني مُستقر في الإمارات مع أسرتي، وأخي أنهى أوراقه وفي الطريق للاستقرار معنا هنا».

وأضاف: «لدينا بطولة مهمة جدًا، هي بطولة كأس العالم للأندية، كل تركيزي مع العين فقط، ولو أردت الانتقال للأهلي لرفضت التجديد لفريقي».

وأنهى الشحات تصريحاته قائلاً: «لو كانت هناك رغبة في العودة لمصر لما أحضرت أهلي للعيش معي في الإمارات، على الأقل كنت سأعيدهم أولاً إلى مصر قبل أن أرحل».

حسين الشحات تألق في مباراة فريقه أمام عجمان، اليوم، الجمعة، ونجح في تسجيل هدف ليقود فريقه للانتصار بنتيجة (3-0) ليتصدر جدول الترتيب مؤقتًا لحين خوض الشارقة مباراة الجولة السابعة.

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