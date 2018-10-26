  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:38 م
بحث متقدم
تميم ومحمد بن سلمان

بعد إشادته باقتصاد قطر.. ماذا قالت الدوحة عن "بن سلمان"؟

صلاح

سبب غريب وراء عدم احتفال «صلاح» بأهدافه

خديجة جنكيز

خطيبة "خاشقجي" ترفض دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

مسيرات العودة- أرشيفية

ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة بفلسطين لـ5 أشخاص

القاهرة

البنك الدولي: مصر نجحت في تخفيض تلوث القاهرة

المتهمين بقتل خاشقجي

رسميًا.. تركيا تطالب بتسليم المتهمين الـ18 بقتل خاشقجي

صادرات زراعية

ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لـ 4.4 مليون طن

محطات طاقة شمسية

مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

ميدو

«ميدو»: لا بديل عن الحرب أمام إدارة الزمالك

الاهلى والترجى

لهذا السبب.. مباراة الأهلي والترجي مهددة بالتجميد

النيابة تكشف السبب الحقيقي في وفاة قتيل الرحاب

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

متابعات -حسن علام

أخبار متعلقة
#

النيابة تفجر مفاجأة جديدة في قضية«قاتل طفليه»

#

إخلاء سبيل المدرسين المتهمين في قتل "تلميذ الفسحة"

#

علاقة آثمة مع الأم وابنتها وراء مقتل ذبيح إمبابة

#

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بحادث وحدة الغسيل الكلوي

جثة

النيابة

البانيو

نيجيري

كشفت تحقيقات النيابة، من خلال المعاينة الأولية حول العثور على جثة نيجيري الجنسية يدعى «أوماتولاه»، مقتول داخل البانيو بشقته في الرحاب، عن أن الجثة في حالة انتفاخ نتيجة الوفاة منذ عدة أيام، ويرجح من المعاينة أن سبب الوفاة نتيجة الضرب بآلة حادة.

وكان المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث التجمع الأول، تلقى بلاغًا من أمن جهاز الرحاب، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمجموعة 126.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة عثر على جثة شاب نيجيري يدعى "أوماتولاه" مقتولا داخل البانيو، وغير مرتدي ملابسه، وجارٍ عمل التحريات لكشف مرتكب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماكرون» يهاجم المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية
» بالفيديو.. كريمة: "يجب محاربة العرى بدلًا من النقاب"
» 3 غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية بغزة
» بوتين يسلم بالرواية السعودية بشأن "خاشقجي"
» الأرصاد تحذر من «الشبورة» غدًا
» الزمالك بالزي التقليدي أمام الاتحاد السكندري
» تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام
» بالفيديو.. الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت
» تراجع أسعار العقارات السعودية 3.1%
» بالفيديو.. «الشحات» ينهي الجدل بشأن انتقاله للأهلي
» النيابة تكشف السبب الحقيقي في وفاة قتيل الرحاب

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة