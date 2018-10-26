» النيابة تكشف السبب الحقيقي في وفاة قتيل الرحاب

26 أكتوبر 2018 - 06:10 م

كشفت تحقيقات النيابة، من خلال المعاينة الأولية حول العثور على جثة نيجيري الجنسية يدعى «أوماتولاه»، مقتول داخل البانيو بشقته في الرحاب، عن أن الجثة في حالة انتفاخ نتيجة الوفاة منذ عدة أيام، ويرجح من المعاينة أن سبب الوفاة نتيجة الضرب بآلة حادة.

وكان المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث التجمع الأول، تلقى بلاغًا من أمن جهاز الرحاب، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمجموعة 126.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة عثر على جثة شاب نيجيري يدعى "أوماتولاه" مقتولا داخل البانيو، وغير مرتدي ملابسه، وجارٍ عمل التحريات لكشف مرتكب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.