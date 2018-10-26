  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:37 م
بحث متقدم
تميم ومحمد بن سلمان

بعد إشادته باقتصاد قطر.. ماذا قالت الدوحة عن "بن سلمان"؟

صلاح

سبب غريب وراء عدم احتفال «صلاح» بأهدافه

خديجة جنكيز

خطيبة "خاشقجي" ترفض دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

مسيرات العودة- أرشيفية

ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة بفلسطين لـ5 أشخاص

القاهرة

البنك الدولي: مصر نجحت في تخفيض تلوث القاهرة

المتهمين بقتل خاشقجي

رسميًا.. تركيا تطالب بتسليم المتهمين الـ18 بقتل خاشقجي

صادرات زراعية

ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لـ 4.4 مليون طن

محطات طاقة شمسية

مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

ميدو

«ميدو»: لا بديل عن الحرب أمام إدارة الزمالك

الاهلى والترجى

لهذا السبب.. مباراة الأهلي والترجي مهددة بالتجميد

تراجع أسعار العقارات السعودية 3.1%

عرب وعالم

السعودية
السعودية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

انخفاض أسعار الدواجن

#

أرامكو توضح حقيقة رفع أسعار البنزين

#

أسعار النفط تهبط 2% مع تراجع بورصة وول ستريت

#

بعد تراجع الذهب والعقارات .. استثمر أموالك في هذه المجالات

تراجع

أسعار العقارات

العقارات السعودية

أظهرت بيانات حكومية في السعودية، اليوم الجمعة، أن الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفض بنسبة 3.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2018.

وحسب بيانات صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 3.8 بالمائة و"التجاري" بنسبة 2 بالمائة و"الزراعي" بنسبة 0.4 بالمائة.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 1.6 بالمائة في الربع الثالث من 2018، مقارنة بالربع السابق له.

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية، على البيانات المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

ويعد المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره في السنوات الماضية.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة امتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية، في 25 أبريل 2016، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 بالمائة بحلول 2020، وإلى 70 بالمائة في 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماكرون» يهاجم المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية
» بالفيديو.. كريمة: "يجب محاربة العرى بدلًا من النقاب"
» 3 غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية بغزة
» بوتين يسلم بالرواية السعودية بشأن "خاشقجي"
» الأرصاد تحذر من «الشبورة» غدًا
» الزمالك بالزي التقليدي أمام الاتحاد السكندري
» تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام
» بالفيديو.. الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت
» تراجع أسعار العقارات السعودية 3.1%
» بالفيديو.. «الشحات» ينهي الجدل بشأن انتقاله للأهلي
» النيابة تكشف السبب الحقيقي في وفاة قتيل الرحاب

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة