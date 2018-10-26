» تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام

26 أكتوبر 2018 - 06:22 م

تراجع الاقتصاد الأمريكي ليسجل معدل نمو 3.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل معدل نمو 4.2 بالمائة في الربع السابق له، وفق بيانات وزارة التجارة.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، إن تقدير معدل النمو للاقتصاد الأمريكي يستند إلى بيانات غير مكتملة أو خاضعة لمزيد من المراجعة.

وسجل الادخار الشخصي للمواطنين الأمريكيين 999.6 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل نحو 1.054 تريليون دولار في الربع الثاني، وفق الوزارة.