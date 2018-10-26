ضبط هارب من «وادي النطرون» منذ ثورة 25 يناير

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متابعات- حسن علام

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وادي النطرون

هارب

10 سنوات

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على هارب من سجن وادي النطرون، أثناء أحداث ثورة يناير عام 2011، وذلك خلال اختبائه داخل شقة بمدينة نصر.

وكانت معلومات، وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفادها أن "أحمد أ"، 35 سنة، سائق، وهارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 5767 لسنة 2009 "مخدرات"، والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات و3 أشهر بجلسة 29/8/2009، تزوج حديثًا ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وباستهدافه تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وجار عرضه على النيابة العامة.


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