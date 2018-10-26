» الزمالك بالزي التقليدي أمام الاتحاد السكندري

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المصريون

الزمالك

الاتحاد السكندرى

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية «كأس زايد للأندية الأبطال».

ومن المقرر وفقًا للاجتماع الفني أن يرتدى حارس مرمى الزمالك زيًا أسود فيما يرتدى حارس مرمى الاتحاد السكندرى زيًا أزرق.

حضر من جانب الاتحاد السكندرى، وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادى السكندرى، بينما حضر من الزمالك أحمد زاهر المدير الإدارى لأبناء ميت عقبة، وتم الاتفاق فى الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه الأبيض التقليدى والاتحاد طاقمه الأخضر.


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