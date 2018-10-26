» بوتين يسلم بالرواية السعودية بشأن "خاشقجي"

26 أكتوبر 2018 - 06:30 م

أكدت روسيا وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية في أزمة الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة ثقتها في الرواية السعودية عن مقتله داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لا أسس للشك في تصريحات العائلة المالكة السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعرب بيسكوف للصحفيين عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وردًا على سؤال حول موقف روسيا من القضية، تعليقًا على المحادثة الأخيرة بين الرئيس بوتين والملك سلمان: قال بيسكوف "الموقف الروسي أوضحه الرئيس بوتين. سمعنا وإياكم تصريحات العائلة المالكة عن إدانة جريمة القتل هذه، وعن عدم ضلوع العائلة المالكة في ذلك. ما عدا ذلك هو مسألة تحقيق، التحقيق الذي تريده العائلة المالكة ذاتها. نحن نرحب بذلك".

وذكرت "وكالة الأنباء السعودية"، أمس الخميس، أن الملك السعودي أطلع الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي وتصميم حكومة السعودية أن تتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.

من جهته أعرب الرئيس بوتين عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حاليًا.