  • الجمعة 26 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:38 م
بحث متقدم
تميم ومحمد بن سلمان

بعد إشادته باقتصاد قطر.. ماذا قالت الدوحة عن "بن سلمان"؟

صلاح

سبب غريب وراء عدم احتفال «صلاح» بأهدافه

خديجة جنكيز

خطيبة "خاشقجي" ترفض دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

مسيرات العودة- أرشيفية

ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة بفلسطين لـ5 أشخاص

القاهرة

البنك الدولي: مصر نجحت في تخفيض تلوث القاهرة

المتهمين بقتل خاشقجي

رسميًا.. تركيا تطالب بتسليم المتهمين الـ18 بقتل خاشقجي

صادرات زراعية

ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لـ 4.4 مليون طن

محطات طاقة شمسية

مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

ميدو

«ميدو»: لا بديل عن الحرب أمام إدارة الزمالك

الاهلى والترجى

لهذا السبب.. مباراة الأهلي والترجي مهددة بالتجميد

بوتين يسلم بالرواية السعودية بشأن "خاشقجي"

عرب وعالم

سلمان وبوتين
سلمان وبوتين

وكالات

أخبار متعلقة
#

تقرير بريطاني يبرئ «بن سلمان» من دم «خاشقجي»

#

«ترامب»: لا أصدق رواية السعودية بشأن «خاشقجي»

#

"رويترز" تكشف أسباب مقتل خاشقجى

#

ترامب: هذا موعد كشف لغز اختفاء خاشقجي

السعودية

روسيا

بوتين

خاشقجي

أكدت روسيا وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية في أزمة الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة ثقتها في الرواية السعودية عن مقتله داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لا أسس للشك في تصريحات العائلة المالكة السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعرب بيسكوف للصحفيين عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وردًا على سؤال حول موقف روسيا من القضية، تعليقًا على المحادثة الأخيرة بين الرئيس بوتين والملك سلمان: قال بيسكوف "الموقف الروسي أوضحه الرئيس بوتين. سمعنا وإياكم تصريحات العائلة المالكة عن إدانة جريمة القتل هذه، وعن عدم ضلوع العائلة المالكة في ذلك. ما عدا ذلك هو مسألة تحقيق، التحقيق الذي تريده العائلة المالكة ذاتها. نحن نرحب بذلك".

وذكرت "وكالة الأنباء السعودية"، أمس الخميس، أن الملك السعودي أطلع الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي وتصميم حكومة السعودية أن تتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.

من جهته أعرب الرئيس بوتين عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حاليًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماكرون» يهاجم المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية
» بالفيديو.. كريمة: "يجب محاربة العرى بدلًا من النقاب"
» 3 غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية بغزة
» بوتين يسلم بالرواية السعودية بشأن "خاشقجي"
» الأرصاد تحذر من «الشبورة» غدًا
» الزمالك بالزي التقليدي أمام الاتحاد السكندري
» تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام
» بالفيديو.. الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت
» تراجع أسعار العقارات السعودية 3.1%
» بالفيديو.. «الشحات» ينهي الجدل بشأن انتقاله للأهلي
» النيابة تكشف السبب الحقيقي في وفاة قتيل الرحاب

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة